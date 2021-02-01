В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации провела совместную тренировку с американским эсминцем и кораблем. В Военно-Морских силах говорят, что это способствует повышению взаимной совместимости и овладению стандартами НАТО.

Источник: ВМС ВСУ

В учениях типа PASSEX в акватории Черного моря приняли участие катерная тактическая группа, морская авиация Военно-Морских сил ВСУ, эсминец и корабль Соединенных Штатов.

Читайте также НАТО провело масштабные учения в Черном море: фото

Цель учений

поддержание безопасности в Черном море;

совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Что отрабатывали во время тренировок

элементы тактического маневрирования;

тренировка по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов;

освещение морской ситуации в районах интенсивного гражданского судоходства;

тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника и тому подобное.

Все элементы учения спланировали и отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Что говорит об учениях Украина

По словам командира флотилии Военно-Морских сил Юрия Федаша, это первые в 2021 году учения типа PASSEX с кораблями США.

Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Учения типа PASSEX являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, обмена опытом между экипажами наших кораблей,

– подчеркнул Федаш.

По его словам, постоянное участие сил украинского флота в таких тренировках способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартов Альянса.

Ранее Поддержка союзников НАТО: эсминец США USS Porter направляется в Черное море

Как событие прокомментировали в США

Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон отметил, что взаимодействие и двусторонние учения проводят для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности.

Он добавил, что проведение двусторонних учений на море с украинским флотом дало обеим сторонам новый опыт и укрепило партнерство.

Украинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море: Фото ВМС ВСУ