Украинские и американские военные провели совместные учения в Черном море: захватывающие фото
В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации провела совместную тренировку с американским эсминцем и кораблем. В Военно-Морских силах говорят, что это способствует повышению взаимной совместимости и овладению стандартами НАТО.
Источник: ВМС ВСУ
В учениях типа PASSEX в акватории Черного моря приняли участие катерная тактическая группа, морская авиация Военно-Морских сил ВСУ, эсминец и корабль Соединенных Штатов.
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Цель учений
- поддержание безопасности в Черном море;
- совершенствование подготовки и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.
Что отрабатывали во время тренировок
- элементы тактического маневрирования;
- тренировка по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов;
- освещение морской ситуации в районах интенсивного гражданского судоходства;
- тренировки по связи, противовоздушной обороне и отражению ударов противника и тому подобное.
Все элементы учения спланировали и отработали в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
Что говорит об учениях Украина
По словам командира флотилии Военно-Морских сил Юрия Федаша, это первые в 2021 году учения типа PASSEX с кораблями США.
Мы очень рады работать с нашими американскими партнерами ради поддержания стабильности в Черном море. Учения типа PASSEX являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, обмена опытом между экипажами наших кораблей,
– подчеркнул Федаш.
По его словам, постоянное участие сил украинского флота в таких тренировках способствует повышению взаимной совместимости и освоению стандартов Альянса.
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Как событие прокомментировали в США
Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон отметил, что взаимодействие и двусторонние учения проводят для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности.
Он добавил, что проведение двусторонних учений на море с украинским флотом дало обеим сторонам новый опыт и укрепило партнерство.
Украинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море: Фото ВМС ВСУ
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