Украина совместно с Францией будет производить спасательную технику: есть важное условие
Государственная служба чрезвычайных ситуаций и французская компания Echelles Riffaud будут совместно производить спасательную технику – высотные подъемники для пожарных автомобилей. Соответствующее соглашение подписали 30 марта.
Источник:Министерство внутренних дел
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина никогда не производила такую технику. Соглашение с Францией очень важно, ведь в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация.
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Документ подписали следующие лица:
- председатель ГСЧС Николай Чечеткин;
- генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие;
- экспортный директор компании Марк Ларов.
Аваков добавил, что спасатели используют одну и ту же технику уже более 40 лет. По его словам, 90% из них уже отработали все установленные сроки эксплуатации.
Важное условие соглашения
Будут роизводить комплексы с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако в соглашении прописано важное условие сотрудничества.
Важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах,
– сказал Аваков.
Он отметил, что Украина планирует закупить 370 таких пожарных машин. Также украинские специалисты будут учиться у французских коллег.
Соглашение подписали с одним условием / Фото пресс-службы МВД
Как заверил Арсен Аваков, стоимость контракта составляет 300 миллионов евро. Однако стоит отметить, что Франция согласилась на условия долгосрочного кредитования. Говорится о 10 годах.
Планируют работать так, чтобы новые автомобили использовали в украинских городах уже в 2022 году.
Техника, которую будут производить в Украине: видео
Другие контракты Украины и Франции
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен отметил, что это не первая сделка между странами.
- Украина и Франция также работают над 2 крупными совместными контрактами – поставкой 55 вертолетов в рамках Единой авиационной системы и 20 патрульных катеров для нужд пограничной службы.
- Этьен де Понсен добавил, что Франция всегда с радостью соглашается на локализацию производства в Украине.
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