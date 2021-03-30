Государственная служба чрезвычайных ситуаций и французская компания Echelles Riffaud будут совместно производить спасательную технику – высотные подъемники для пожарных автомобилей. Соответствующее соглашение подписали 30 марта.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Украина никогда не производила такую ​​технику. Соглашение с Францией очень важно, ведь в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация.

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Документ подписали следующие лица:

председатель ГСЧС Николай Чечеткин;

генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие;

экспортный директор компании Марк Ларов.

Аваков добавил, что спасатели используют одну и ту же технику уже более 40 лет. По его словам, 90% из них уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

Справка. Echelles Riffaud работает на рынке более 150 лет.

Важное условие соглашения

Будут роизводить комплексы с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако в соглашении прописано важное условие сотрудничества.

Важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах,

– сказал Аваков.

Он отметил, что Украина планирует закупить 370 таких пожарных машин. Также украинские специалисты будут учиться у французских коллег.



Соглашение подписали с одним условием / Фото пресс-службы МВД

Как заверил Арсен Аваков, стоимость контракта составляет 300 миллионов евро. Однако стоит отметить, что Франция согласилась на условия долгосрочного кредитования. Говорится о 10 годах.

Планируют работать так, чтобы новые автомобили использовали в украинских городах уже в 2022 году.

Техника, которую будут производить в Украине: видео

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