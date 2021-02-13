Как Украину снова будут делить на зоны во время карантина: детали от Ляшко
Украину, в зависимости от эпидемиологической ситуации, снова поделят на зоны карантина. Традиционно их будет 4: зеленая, желтая, оранжевая или красная. Для того чтобы зонирование заработало, правительство должно принять соответствующее постановление до 18 февраля.
Источник:"Украинская правда"
Об определенных показателях для каждой из зон рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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- Зеленая зона: отменены практически все карантинные ограничения. Останется лишь ношение масок.
- Желтая зона: сохранение практически всех действующих на сегодня мер. Правда, заведения питания и ТРЦ смогут работать до полуночи.
- Оранжевая зона: превышение одного из определенных показателей.
- Красная зона: жесткие карантинные ограничения, среди которых и закрытие всех заведений.
Показатели для введения красной зоны
Для того чтобы регион попал в красную зону, отметил Ляшко, необходимо, чтобы в течение 3 дней подряд сохранялись 2 или более признаков:
- Загруженность коек с обеспечением кислорода в больницах, отведенных под COVID-19, более 65%;
- Количество тестирований методом ПЦР и определение антигена к коронавирусу в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300;
- Количество госпитализаций с подтвержденным коронавирусом и подозрением в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60;
- Коэффициент обнаружения случаев COVID-19 методом ПЦР или определения антигена-более 20%;
- Рост общего количества госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.
В Украине продлят карантин до 30 апреля
Сейчас Украина живет по условиям оранжевой зоны. Однако вскоре правительство намерено вернуться к адаптивному карантину. Сам карантин, как ранее сообщал премьер Денис Шмыгаль, продлят до 30 апреля. Это – еще не окончательный срок.
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