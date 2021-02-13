Украину, в зависимости от эпидемиологической ситуации, снова поделят на зоны карантина. Традиционно их будет 4: зеленая, желтая, оранжевая или красная. Для того чтобы зонирование заработало, правительство должно принять соответствующее постановление до 18 февраля.

Об определенных показателях для каждой из зон рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Зеленая зона : отменены практически все карантинные ограничения. Останется лишь ношение масок.

: отменены практически все карантинные ограничения. Останется лишь ношение масок. Желтая зона: сохранение практически всех действующих на сегодня мер. Правда, заведения питания и ТРЦ смогут работать до полуночи.

сохранение практически всех действующих на сегодня мер. Правда, заведения питания и ТРЦ смогут работать до полуночи. Оранжевая зона: превышение одного из определенных показателей.

превышение одного из определенных показателей. Красная зона: жесткие карантинные ограничения, среди которых и закрытие всех заведений.

Показатели для введения красной зоны

Для того чтобы регион попал в красную зону, отметил Ляшко, необходимо, чтобы в течение 3 дней подряд сохранялись 2 или более признаков:

Загруженность коек с обеспечением кислорода в больницах, отведенных под COVID-19, более 65%;

Количество тестирований методом ПЦР и определение антигена к коронавирусу в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300;

Количество госпитализаций с подтвержденным коронавирусом и подозрением в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60;

Коэффициент обнаружения случаев COVID-19 методом ПЦР или определения антигена-более 20%;

Рост общего количества госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

В Украине продлят карантин до 30 апреля

Сейчас Украина живет по условиям оранжевой зоны. Однако вскоре правительство намерено вернуться к адаптивному карантину. Сам карантин, как ранее сообщал премьер Денис Шмыгаль, продлят до 30 апреля. Это – еще не окончательный срок.