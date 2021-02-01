Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если бы Украина была членом НАТО, на ее востоке, а именно на Донбассе, не было бы эскалации. То есть, НАТО бы защищало Украину.

Источник: программа Axios на платформе HBO

Такое заявление украинский президент сделал в комментарии журналисту Джонатану Свону. Он ответил на вопрос: "Если Украине не позволят стать членом НАТО, тогда невозможно, чтобы Россия забралась с вашей страны".

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Детали заявления Зеленского

По словам украинского президента, Украина сейчас защищает Европу. Но одновременно она благодарит Европу и Соединенные Штаты за их помощь, за санкции. Ведь это также является помощью в борьбе с агрессией Кремля.

"Мы – благодарны. Санкции – важны, но санкциями вы не можете вернуть человеческих жизней", – отметил Зеленский.

Также его спросили, чтобы он сказал действующему президенту США Байдену, что убедить помочь. Поскольку предыдущая администрация летальное оружие в Украину так и не прислала.

Они должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? Это провокация. Завтра это может быть любой, любая европейская страна, Соединенные Штаты. Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты – один из ярких примеров, как это происходит,

– констатировал президент Украины.

Заметим! Другие заявления Зеленского в интервью Джонатану Свону можете посмотреть по этой ссылке.