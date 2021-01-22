В России постоянно заявляют о намерении Украины отойти от выполнения Минских соглашений. В МИД такие заявления назвали очередной неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Москвы в отношении Киева.

Россия обвиняет Украину в срыве Минских соглашений: ответ МИД

Как отметил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, в отличие от России, Украина последовательно работает над выполнением минских договоренностей, а не над их разрушением. О представитель МИД заявил в комментарии Интерфакс-Украина.

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"В то же время Украина прилагает усилия для мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны сделаны все возможные шаги для выполнения решений прошлого саммита лидеров нормандского формата в Париже как на безопасности, так и на гуманитарном и политическом треках", – отметил дипломат.

Он добавил, украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне трехсторонней контактной группы, блокируют.

Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование – сейчас не в планах Кремля,

– подчеркнул спикер украинского МИД.

По его словам, Украина не видит никаких признаков того, что Россия решила окончательно прекратить конфликт и вывести свои войска и наемников с оккупированных территорий.

"Вместо этого Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под различными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемой участок государственной границы", – заявил Николенко.

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Спикер украинского МИД подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ.

Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить минские договоренности,

– подытожил он.