Украина обратилась к России по выполнению Минских соглашений: в чем Киев обвиняет Москву
В России постоянно заявляют о намерении Украины отойти от выполнения Минских соглашений. В МИД такие заявления назвали очередной неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Москвы в отношении Киева.
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Как отметил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, в отличие от России, Украина последовательно работает над выполнением минских договоренностей, а не над их разрушением. О представитель МИД заявил в комментарии Интерфакс-Украина.
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"В то же время Украина прилагает усилия для мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны сделаны все возможные шаги для выполнения решений прошлого саммита лидеров нормандского формата в Париже как на безопасности, так и на гуманитарном и политическом треках", – отметил дипломат.
Он добавил, украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне трехсторонней контактной группы, блокируют.
Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование – сейчас не в планах Кремля,
– подчеркнул спикер украинского МИД.
По его словам, Украина не видит никаких признаков того, что Россия решила окончательно прекратить конфликт и вывести свои войска и наемников с оккупированных территорий.
"Вместо этого Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под различными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемой участок государственной границы", – заявил Николенко.
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Спикер украинского МИД подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ.
Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить минские договоренности,
– подытожил он.
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