Украина и Россия поспорили в Twitter, чей же Сергей Королев: что следует знать
В твиттере 12 января вспыхнула стычка между официальными аккаунтами России и Украины. Причиной стало происхождение украинского инженера и авиаконструктора Сергея Королева.
Подробнее о споре читайте в материале 24 канала.
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Что говорит Россия
- Аккаунт России сообщил, что 12 января исполняется 114 лет со дня рождения легендарного советского инженера-ракетчика, конструктора и ученого Сергей Королева.
- Кроме того, к чествованию "советского" ученого Королева в твиттере присоединился и "Роскосмос".
Что говорит Украина
- Сам Королев неоднократно называл себя украинцем.
- Он родился в Житомире, а вырос в Нежине и Киеве.
- В течение 1938 – 1944 годов легендарный ученый отбывал в России наказание по обвинению в "контрреволюционной деятельности".
Что известно о Королеве
- Сергей Королев – легендарный авиаконструктор. Его справедливо считают основоположником практической космонавтики.
- Именно под руководством Королева совершил первый полет человека в космос Юрий Гагарин.
- Кроме того, труд ученого помог вывести на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли.
- Вклад Королева в авиацию сравнивают с вкладом Альберта Эйнштейна в физику.
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