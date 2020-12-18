В Кремле заявили, что Украина – родина Донбасса, но отвергла его
У Путина Украину назвали родиной Донбасса. В то же время в Кремле отказались рассказывать, о каком наращивании поддержки в регионе говорил российских президент на своей ежегодной большой пресс-конференции.
О Донбассе на этот раз решил рассказать прессекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, пока говорить о процветании региона не приходится. Об этом он рассказал представителям росСМИ, пишет 24 канал.
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Этот регион абсолютно отвергнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жестокой блокады со стороны своей Родины,
– заявил Песков.
Он также отметил, что Россия не может оставаться равнодушной к судьбе большого количества русскоязычных людей на Донбассе.
Пескову также задали вопрос о том, что имел в виду Путин, когда заявил, что будет наращивать поддержку Донбасса.
"Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, вполне очевидно, президент сказал все достаточно открыто", – сказал Песков.
Что именно Путин сказал о Донбассе:
- Он отметил, что Россия будет и дальше поддерживать Донбасс так, как делала это до сих пор. Более того – будет наращивать эту поддержку.
- Это, в частности, будет касаться вопросов промышленности, вопросов социального характера, инфраструктурных вопросов.
- Он добавил, что якобы Москва понимает всю сложность с урегулированием ситуации на Донбассе и намерена и в дальнейшем принимать в этом участие.
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