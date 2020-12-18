У Путина Украину назвали родиной Донбасса. В то же время в Кремле отказались рассказывать, о каком наращивании поддержки в регионе говорил российских президент на своей ежегодной большой пресс-конференции.

О Донбассе на этот раз решил рассказать прессекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, пока говорить о процветании региона не приходится. Об этом он рассказал представителям росСМИ, пишет 24 канал.

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Этот регион абсолютно отвергнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жестокой блокады со стороны своей Родины,

– заявил Песков.

Он также отметил, что Россия не может оставаться равнодушной к судьбе большого количества русскоязычных людей на Донбассе.

Пескову также задали вопрос о том, что имел в виду Путин, когда заявил, что будет наращивать поддержку Донбасса.

"Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений... Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, вполне очевидно, президент сказал все достаточно открыто", – сказал Песков.

Что именно Путин сказал о Донбассе: