Оператор газотранспортных систем Украины разработал несколько сценариев на случай, если "Северный поток-2" все-таки запустят. В частности, тогда придется обеспечить экономически целесообразный тариф для внутренних потребителей и коммерческих клиентов.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон убежден, что услуги системы будут востребованы в любом случае. Актуально Требует от Байдена санкций: сенатор США заблокировал назначение в ЦРУ из-за "Северного потока-2" Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут привлечены для транзита,

– отметил Макогон. Что еще сказал Макогон Украина модернизирует только те компрессорные станции, которые будут использоваться. Все остальные постепенно будет выводить из эксплуатации.

Если придется полностью отказаться от транзита по территории Украины, уже нельзя будет воспринимать ГТС как запасной вариант. "Северный поток-2": последние новости Украина попросила США ввести Белый дом жесткие санкции по "Северному потоку-2".

Сенаторы США также настаивают, что необходимо пересмотреть имеющиеся санкции. В их обращении к президенту Джо Байдена говорится, что проект делает союзников и партнеров в Европе уязвимыми от давления Москвы.