Если "Северный поток-2" таки заработает: Украина разработала несколько сценариев
Оператор газотранспортных систем Украины разработал несколько сценариев на случай, если "Северный поток-2" все-таки запустят. В частности, тогда придется обеспечить экономически целесообразный тариф для внутренних потребителей и коммерческих клиентов.
Источник:Фейсбук Embassy of Ukraine in Hungary
Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон убежден, что услуги системы будут востребованы в любом случае.
Актуально Требует от Байдена санкций: сенатор США заблокировал назначение в ЦРУ из-за "Северного потока-2"
Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут привлечены для транзита,
– отметил Макогон.
Что еще сказал Макогон
- Украина модернизирует только те компрессорные станции, которые будут использоваться. Все остальные постепенно будет выводить из эксплуатации.
- Если придется полностью отказаться от транзита по территории Украины, уже нельзя будет воспринимать ГТС как запасной вариант.
"Северный поток-2": последние новости
- Украина попросила США ввести Белый дом жесткие санкции по "Северному потоку-2".
- Сенаторы США также настаивают, что необходимо пересмотреть имеющиеся санкции. В их обращении к президенту Джо Байдена говорится, что проект делает союзников и партнеров в Европе уязвимыми от давления Москвы.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter