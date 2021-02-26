Украина рассмотрит вопрос санкций против приближенных к Лукашенко бизнесменов. Соответствующее поручение нескольким украинским ведомствам уже дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такой ответ получил депутат Александр Гончаренко на свое обращение относительно возможности введения ограничений против белорусских чиновников и бизнесменов, наближчених к режиму Лукашенко.

Интересно Ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня, – Лукашенко

"Министерству иностранных дел, экономики и Государственной пограничной службе поручено рассмотреть поднятые вопросы", – говорится в документе.



Ответ на обращение депутата / Фото с телеграма Александра Гончаренко

Санкции против Беларуси: кто уже ввел

Евросоюз ввел санкции против режима Лукашенко, они будут действовать как минимум до 28 февраля 2022 года. Под ограничения попали 88 чиновников и должностных лиц.

ввел санкции против режима Лукашенко, они будут действовать как минимум до 28 февраля 2022 года. Под ограничения попали 88 чиновников и должностных лиц. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки ввел новые санкции против 43 человек, приближенных к самопровозглашенному президенту Беларуси.

ввел новые санкции против 43 человек, приближенных к самопровозглашенному президенту Беларуси. В то же время в Великобритании под ограничения попали 27 белорусских чиновников, правоохранителей, а также сотрудников государственных СМИ.

Какова ситуация в Беларуси

► Накануне Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция "потеряла улицы". Однако заверила, что люди и в дальнейшем будут выходить на массовые протесты – возможно, весной.

► В то же время она считает, что санкций, которые ЕС ввел против Минска, недостаточно. Поэтому попросила Запад о дополнительной поддержке оппозиционных СМИ, правозащитников и протестующих.

►Ранише из-за участия в массовых беспорядках 16-летнего подростка в Беларуси на 5 лет отправили в колонию. В СИЗО над ним издевались и били.