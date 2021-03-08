В Министерстве инфраструктуры предложили НАТО пользоваться воздушным пространством возле оккупированного Крыма. Все для того, чтобы остановить вмешательство российских диспетчеров в украинское авиапространство рядом с оккупированным полуостровом.

Это объяснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Впрочем, о полетах авиации альянса непосредственно над Крымом речь пока не идет.

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Если руководство НАТО согласится, то самолеты будут патрулировать воздушные коридоры вблизи Крыма. Поэтому в ведомстве и ищут какие-то решения, чтобы в дальнейшем не было подобных вторжений.

Самолеты НАТО полетят, но это будет чуть позже,

- сказал Криклий.

Свое заявление министр объяснил тем, что диспетчеры агрессора постоянно пытаются навредить в эфире. Тем самым создают препятствия нашим партнерам и авиаперевозчикам.

"Они проводят какую-то дезинформацию и тому подобное. На сентябрь 2021 года запланированы учения НАТО в Черном море, и мы хотели привлечь к ним внимание, чтобы можно было обеспечить и нас", – пояснил Криклий.

Реакция России

Сначала Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для операций. В то же время украинская сторона надеется на поддержку альянса вдоль границы с Россией.

После этого, от подконтрольных СМИ и властей России пошли угрозы – они рассказывали, что российские военные будут сбивать самолеты альянса над полуостровом.