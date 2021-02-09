Украина рада возвращению США в Совет ООН по правам человека
Администрация Джо Байдена решила вернуть США в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека, откуда страна вышла при президентстве Дональда Трампа.
Источник:твіттер Дмитра Кулеби
Официальный Киев поприветствовал такое решение Белого дома. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Кулеба ответил на твит Блинкена о правах человека
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.
То есть, решение администрации Дональда Трампа в 2018 выйти из этого Совета потеряет силу. Напомним, Трамп тогда обвинил Совет ООН в "антиизраильских настроениях", но и настаивал, что она нуждается в реформе.
Блинкен в твиттере не опроверг эти заявления Трампа, но отметил, что несовершенство организации нельзя устранить путем выхода из нее.
На этот твит и отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украина приветствует решение США возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Как член организации, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире,
– заверил Кулеба.
Чем занимается Совет ООН по правам человека?Этот международный правозащитный орган изучает соблюдение прав человека в разных странах, и, учитывая исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов для Генассамблеи ООН.
В октябре 2020 Украину переизбрали в состав Совета на 2021 – 2023 годы.
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