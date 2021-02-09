Администрация Джо Байдена решила вернуть США в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека, откуда страна вышла при президентстве Дональда Трампа.

Официальный Киев поприветствовал такое решение Белого дома. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба ответил на твит Блинкена о правах человека

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 февраля объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.

То есть, решение администрации Дональда Трампа в 2018 выйти из этого Совета потеряет силу. Напомним, Трамп тогда обвинил Совет ООН в "антиизраильских настроениях", но и настаивал, что она нуждается в реформе.

Блинкен в твиттере не опроверг эти заявления Трампа, но отметил, что несовершенство организации нельзя устранить путем выхода из нее.

На этот твит и отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина приветствует решение США возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. Как член организации, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире,

– заверил Кулеба.

Украина приветствует решение США возобновить членство в Совете ООН по правам человека. Как член @UN_HRC Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире. https://t.co/2iBVzVZzu2 - Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 8 февраля 2021 г.