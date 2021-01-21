Украина активно работает над реализацией приглашения Джо Байдена в Украину. Кроме того, продолжается подготовка к возможному визиту Владимира Зеленского в США.

Эти вопросы будут приоритетом на начальном этапе сотрудничества с администрацией Байдена. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Укринформ. Актуально Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, – Вершбоу Что еще сказал Ельченко Сначала между президентом США и Президентом Украины должен состояться телефонный разговор. Продолжается активная работа, поэтому это произойдет уже быстро. Лучше всего для 2 стран будет наладить личные связи. Встреча будет способствовать этому. Новая администрация США сосредоточится на конкретных вопросах в Украине. Приоритетами станут борьба с коррупцией и судебная реформа. За год страны мира научились работать дистанционно. В частности, уже в ближайшее время состоится виртуальное заседание Совместной украинско-американской группы по вопросам разоружения и безопасности. Сейчас стороны готовятся к заседаниям общей стратегической группы и группы по вопросам внешней политики. Когда администрация Байдена назначит необходимых должностных лиц, в частности, на украинском направлении, начнется более предметная работа. Визит Байдена в Украину: что известно Президента США Джо Байдена пригласят на торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

В Офисе Президента заявили, что визит Байдена – это вопрос недалекого будущего.