Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с оккупированным Крымом. Ориентировочно в те же даты свои войска будет тренировать в Крыму государство-оккупант.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские десантники будут учиться реагировать на военную опасность от врага. Тренировать навыки будут как на суше, так и на море.

В то же время Российские оккупанты проведут в Крыму учения своих подразделений, воевавших на Донбассе

В командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки.

Чему будут учиться десантники:

Военные должны усовершенствовать навыки вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с воздуха и с морского побережья.

Подразделения противовоздушной обороны осуществят подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта.

Резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей.

Кроме того, мы провели значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территорией,

– подчеркнул Наєв.

Тогда же обучение в Крыму будет проводить Россия

В середине марта на полигоне "Опук" в Крыму государство-оккупант будет проводить командно-штабные учения. Задействуют гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк из Ставрополя и гвардейский артиллерийский полк из Анапы.

Как оккупанты будут тренироваться

Российские десантники собираются отработать десантирование личного состава и техники на незнакомых площадках.

Там они должны захватить объекты условного противника.

Десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье.

Обратите внимание! После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В частности, с 21 по 26 сентября 2020 года рядом с оккупированным Крымом РФ проводила масштабные военные учения под названием "Кавказ-2020".