Украина проведет учения вблизи Крыма: тогда же на оккупированном полуострове их сделает Россия
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с оккупированным Крымом. Ориентировочно в те же даты свои войска будет тренировать в Крыму государство-оккупант.
Источник:Укринформ
Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские десантники будут учиться реагировать на военную опасность от врага. Тренировать навыки будут как на суше, так и на море.
В то же время Российские оккупанты проведут в Крыму учения своих подразделений, воевавших на Донбассе
В командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки.
Чему будут учиться десантники:
- Военные должны усовершенствовать навыки вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с воздуха и с морского побережья.
- Подразделения противовоздушной обороны осуществят подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта.
- Резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей.
Кроме того, мы провели значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территорией,
– подчеркнул Наєв.
Тогда же обучение в Крыму будет проводить Россия
В середине марта на полигоне "Опук" в Крыму государство-оккупант будет проводить командно-штабные учения. Задействуют гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк из Ставрополя и гвардейский артиллерийский полк из Анапы.
Как оккупанты будут тренироваться
- Российские десантники собираются отработать десантирование личного состава и техники на незнакомых площадках.
- Там они должны захватить объекты условного противника.
- Десантно-штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье.
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