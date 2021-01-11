В Европейском суде по правам человека 14 января состоятся открытые слушания по иску Украины против России о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

Дело касается утверждений Украины относительно закономерности нарушений Россией Европейской конвенции о правах человека в Крыму. Об этом говорится в опубликованном анонсе на сайте ЕСПЧ.

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О чем говорится в пресс-релизе суда

Россия с 27 февраля 2014 года осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, которые являются неотъемлемой частью Украины.

Страна-агрессор также осуществляет юрисдикцию над ситуацией, которая привела к многочисленным нарушениям Конвенции.

Что известно об иске Украины против России