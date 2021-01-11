Иск Украины против России: европейский суд проведет открытые слушания 14 января
В Европейском суде по правам человека 14 января состоятся открытые слушания по иску Украины против России о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.
Дело касается утверждений Украины относительно закономерности нарушений Россией Европейской конвенции о правах человека в Крыму. Об этом говорится в опубликованном анонсе на сайте ЕСПЧ.
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О чем говорится в пресс-релизе суда
- Россия с 27 февраля 2014 года осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, которые являются неотъемлемой частью Украины.
- Страна-агрессор также осуществляет юрисдикцию над ситуацией, которая привела к многочисленным нарушениям Конвенции.
Что известно об иске Украины против России
- Дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах.
- В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием "Украина против России (в отношении Крыма) по заявлению № 20958/14".
- Также на рассмотрении Европейского суда по правам человека находятся 4000 исков граждан, которые связаны с событиями в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.
- Ожидается, что ЕСПЧ сначала рассмотрит жалобу Украины против России, а затем индивидуальные жалобы граждан Украины.
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