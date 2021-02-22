Украина просит усилить давление на Россию из-за дела против Бекирова
Россия снова восстановила рассмотрение уголовного дела против украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого освободили из плена в сентябре 2019 года. В ответ на это Украина просит усилить давление на Россию.
Источник:телеграм-канал Людмилы Денисовой
Украинский обмудсмен Людмила Денисова назвала действия России продолжением политического преследования.
Важно Опять за старое: в оккупированном Крыму возобновили рассмотрение дела против экс-политзаключенного Бекирова
Она осудила действия России и попросила международное сообщество продолжать давление на страну-оккупанта. Это нужно для того, чтобы Россия прекратила преследование граждан Украины.
Считаю, что восстановление судебных заседаний в отношении Эдема Бекирова, инвалида первой группы, который имеет хронические заболевания, среди которых диабет и неврология позвоночника – ничто иное как продолжение политического преследования страной-оккупантом,
– отметил Денисова.
Что известно про Эдема Бекирова
- Это крымскотатарский активист, которого оккупанты задержали на въезде в аннексированный Крым 12 декабря 2018 года. Тогда Бекиров проживал в Херсонской области, но отправился в Крым, чтобы посетить 78-летнюю маму и родственников.
- Оккупанты обвинили его в распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.
- Пребывание за решеткой для Бекирова – особо опасное. Ведь кроме инвалидности и сахарного диабета, он перенес еще и сердечный приступ.
- Однако ему повезло попасть в список на обмен и 7 сентября около 14:00 самолет с заключенными Кремля сел в киевском аэропорту "Борисполь".
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