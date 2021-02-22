Россия снова восстановила рассмотрение уголовного дела против украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого освободили из плена в сентябре 2019 года. В ответ на это Украина просит усилить давление на Россию.

Украинский обмудсмен Людмила Денисова назвала действия России продолжением политического преследования.

Важно Опять за старое: в оккупированном Крыму возобновили рассмотрение дела против экс-политзаключенного Бекирова

Она осудила действия России и попросила международное сообщество продолжать давление на страну-оккупанта. Это нужно для того, чтобы Россия прекратила преследование граждан Украины.

Считаю, что восстановление судебных заседаний в отношении Эдема Бекирова, инвалида первой группы, который имеет хронические заболевания, среди которых диабет и неврология позвоночника – ничто иное как продолжение политического преследования страной-оккупантом,

– отметил Денисова.

Обратите внимание! В оккупированном Крыму 19 февраля начали рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего политзаключенного Эдема Бекирова. Его обвиняют в якобы хранении и передачи боеприпасов. Следующие заседания назначены на 4, 9 и 10 марта 2021 года.

Что известно про Эдема Бекирова