Украина в дальнейшем требует возврата подаренной иконы Лаврову: заявление Кулебы
Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть похищенную икону. Перед этим реликвию подарили главе МИД России Сергею Лаврову.
Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик продолжает врать, превосходя своих "старых друзей". Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в твиттере.
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По его словам, Украина в дальнейшем требует возвращения своей реликвии.
Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились,
– сказал Кулеба.
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Украинская икона и Лавров: что известно
- Во время пребывания в Сараево сербский представитель Милорад Додик подарил главе МИД России старинную украинскую икону.
- После публикации фотографий боснийскими СМИ, в Украине заподозрили, что это старинная икона, которая исчезла из Луганска после его оккупации. Свидетельством этого стала восковая печать на ней.
- После этого МИД Украины обратился с требованием вернуть икону.
- Из-за скандала российский МИД вернул подарок боснийскому посольству.
- Дело начал расследовать Интерпол.
- В Боснии заявили, что вернут икону не Украине, а тем, "от кого получили".
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