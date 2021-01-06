Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть похищенную икону. Перед этим реликвию подарили главе МИД России Сергею Лаврову.

Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик продолжает врать, превосходя своих "старых друзей". Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в твиттере.

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По его словам, Украина в дальнейшем требует возвращения своей реликвии.

Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились,

– сказал Кулеба.

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