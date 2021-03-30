Владимир Зеленский прокомментировал присоединение Украины к Международному договору о пандемии. По словам президента, страны должны объединиться, чтобы эффективно реагировать на вызовы.

Зеленский отметил, что необходимо достичь согласованного прогнозирования, предотвращения, выявления и эффективного реагирования на пандемии.

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Государства должны вместе работать над созданием международного соглашения о готовности и реагировании на пандемии,

– подчеркнул президент.

Кроме того, на сайте Офиса Президента обнародовали текст Коммюнике относительно Международного договора о пандемии. Там говорится, что пандемия COVID-19 является самым большим вызовом для человечества с 1940-х годов.

Приоритетом является совместно создать более надежную международную архитектуру здравоохранения.

"Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку", – говорится в Коммюнике.

Договор планируют учредить в статусе Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, к работе привлекут представителей ключевых организаций в сфере здравоохранения.

Кто уже подписал Коммюнике

Португалия;

Румыния;

Великобритания;

Евросовет;

Испания;

Украина;

ВОЗ.

Обратите внимание! За сутки 29 марта в Украине обнаружили 10 533 новых больных COVID-19. За сутки умерли 286 инфицированных.