Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии, – Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал присоединение Украины к Международному договору о пандемии. По словам президента, страны должны объединиться, чтобы эффективно реагировать на вызовы.
Источник:твитер Владимира Зеленского
Зеленский отметил, что необходимо достичь согласованного прогнозирования, предотвращения, выявления и эффективного реагирования на пандемии.
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Государства должны вместе работать над созданием международного соглашения о готовности и реагировании на пандемии,
– подчеркнул президент.
Кроме того, на сайте Офиса Президента обнародовали текст Коммюнике относительно Международного договора о пандемии. Там говорится, что пандемия COVID-19 является самым большим вызовом для человечества с 1940-х годов.
Приоритетом является совместно создать более надежную международную архитектуру здравоохранения.
"Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку", – говорится в Коммюнике.
Договор планируют учредить в статусе Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, к работе привлекут представителей ключевых организаций в сфере здравоохранения.
Кто уже подписал Коммюнике
- Португалия;
- Румыния;
- Великобритания;
- Евросовет;
- Испания;
- Украина;
- ВОЗ.
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