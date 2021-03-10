Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции о сбитии самолета МАУ в Тегеране. Украинские представители также призвали Иран к полному и прозрачному расследованию всех обстоятельств авиакатастрофы.

Специальные докладчики Совета ООН по правам человека Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо, адресованное иранскому правительству. В нем они изложили серьезные обвинения, на которые Иран не дал официального ответа.

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В МИД сообщили, что нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это значительно усложняет информацию о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв авиакатастрофы.

В результате катастрофы, вызванной 2 иранскими ракетами "земля-воздух", погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Украина 26 февраля 2021 года передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по катастрофе самолета МАУ. Подробнее об этом – читайте здесь.

Ввиду этого, представители Украины призвали Иран:

ответить на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;

немедленно прекратить запугивание и преследование семей жертв как в Иране, так и за пределами страны;

предоставить полный отчет о причинах авиакатастрофы;

обеспечить прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство для обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии.

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Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ 8 января 2020 года сбили 2 иранскими ракетами класса "земля-воздух". Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Только 5 января 2021 года Украине передали технический отчет о трагедии.

В Иране в феврале 2021 года завершили расследование катастрофы МАУ.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала