Прекратить запугивание семей жертв: Украина присоединилась к заявлению о катастрофе МАУ
Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции о сбитии самолета МАУ в Тегеране. Украинские представители также призвали Иран к полному и прозрачному расследованию всех обстоятельств авиакатастрофы.
Источник:МИД
Специальные докладчики Совета ООН по правам человека Агнес Калламар и Джаваид Рехман обнародовали письмо, адресованное иранскому правительству. В нем они изложили серьезные обвинения, на которые Иран не дал официального ответа.
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В МИД сообщили, что нарушение Ираном обязательств по правам человека является чрезвычайно тревожным. Это значительно усложняет информацию о недопустимых преследованиях и угрозах членам семей некоторых жертв авиакатастрофы.
В результате катастрофы, вызванной 2 иранскими ракетами "земля-воздух", погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю,
– говорится в сообщении.
Ввиду этого, представители Украины призвали Иран:
- ответить на письмо специального докладчика Совета ООН по правам человека Агнес Калламар;
- немедленно прекратить запугивание и преследование семей жертв как в Иране, так и за пределами страны;
- предоставить полный отчет о причинах авиакатастрофы;
- обеспечить прозрачное расследование уголовных дел и беспристрастное судопроизводство для обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии.
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- Самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ 8 января 2020 года сбили 2 иранскими ракетами класса "земля-воздух". Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Только 5 января 2021 года Украине передали технический отчет о трагедии.
- В Иране в феврале 2021 года завершили расследование катастрофы МАУ.
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