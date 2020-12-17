Украинская делегация Верховной Рады планирует принять участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это произойдет впервые с 2018 года.

Решение об участии украинской делегации объявили 17 декабря. Об этом сообщила глава делегации, народный депутат Елизавета Ясько в фейсбуке.

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Она напомнила, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в гибридном формате. То есть делегации, которые могут или хотят работать, приедут в Страсбург, другие же примут участие онлайн.

Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ,

– написала Ясько.

Заметим, что украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, и 23 сентября 2019 года официально сообщила о принятом решении. Причиной отказа стало возвращение в ПАСЕ России.

Обратите внимание! ПАСЕ – это один из двух главных уставных органов Совета Европы. Консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества.

16 января Верховная Рада поддержала возобновление участия украинской делегации в деятельности Ассамблеи, однако на зимнюю сессию, которая проходила в декабре, делегация уже не успевала. Весенняя сессия ПАСЕ в 2020 году не проводилась из-за пандемии COVID-19.