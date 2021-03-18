Денис Шмыгаль 18 марта встретился с президентом ландтага Северный Рейн-Вестфалия Андре Купером. Политики обсудили обмен опытом в вопросах децентрализации и в сфере трансформации угольных регионов.

Встреча чиновников состоялась в рамках официального визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Германию.

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Что заявил Шмыгаль

Глава правительства отметил важную роль немецкой стороны в последовательной поддержке Украины в проведении реформ в сфере децентрализации.

Он отметил, что наше государство заинтересовано в обмене опытом с немецкими партнерами в сфере реструктуризации угольных регионов, их восстановления и превращения в энергоэффективные населенные пункты. Северный Рейн-Вестфалия, по словам Шмыгаля, успешно преодолел соответствующие вызовы.

В октябре прошлого года Северный Рейн-Вестфалия посетила украинская делегация, которая могла на практике ознакомиться с процессом закрытия шахт и трансформации угольных регионов. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем выйти на конкретные проекты,

– сказал премьер.

Сотрудничество Украины и Северного Рейн-Вестфалия

Шмыгаль напомнил, что активизация межрегионального сотрудничества с федеральной землей началась в 1996 году. Тогда Днепропетровская ОГА и Северный Рейн-Вестфалия подписали Договор о региональном сотрудничестве в экономической сфере.



Шмыгаль встретился с Андре Купером / Фото правительства

Премьер-министр также подчеркнул важность создания год назад неформальной рабочей комиссии Харьковская область – Северный Рейн-Вестфалия по взаимодействию в авиа- и космической сферах. Это будет способствовать принятию Договора о региональном сотрудничестве с Харьковской областью.

Есть в Украине и земли Северный Рейн-Вестфалия ряд городов, которые развивают побратимское сотрудничество. Это важно с точки зрения эффективного внедрения в Украине реформы децентрализации и местного самоуправления,

– заявил Шмыгаль.

Андре Купер отметил, что Северный Рейн-Вестфалия готов делиться опытом с Украиной в вопросе справедливой трансформации угольных регионов.