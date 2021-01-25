Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует пригласить Россию к участию в Крымской платформе. На ней будут обсуждать вопрос деоккупации Крыма.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, 24 канал

Министр иностранных дел Кулеба подчеркнул, что у него "нет иллюзий" относительно ответа российской стороны на приглашение.

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Кулеба о приглашении России

Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение России присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма,

– сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что понимает, что Россия откажется от участия в обсуждении. Впрочем, приглашение все равно отправят.

"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение – он будет отрицательным, но такое приглашение мы отправим", – подчеркнул чиновник.

Что известно о Крымской платформе