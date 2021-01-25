Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует пригласить Россию к участию в Крымской платформе. На ней будут обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
Источник: Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, 24 канал
Министр иностранных дел Кулеба подчеркнул, что у него "нет иллюзий" относительно ответа российской стороны на приглашение.
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Кулеба о приглашении России
Мы планируем одно приглашение отправить. Это будет приглашение России присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыма,
– сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что понимает, что Россия откажется от участия в обсуждении. Впрочем, приглашение все равно отправят.
"У меня нет иллюзий относительно российского ответа на наше приглашение – он будет отрицательным, но такое приглашение мы отправим", – подчеркнул чиновник.
Что известно о Крымской платформе
- Инициировал проведение Крымской платформы президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года.
- Он пригласил иностранных лидеров присоединиться к обсуждению деоккупации Крымского полуострова.
- 23 августа 2021 года состоится первый саммит платформы.
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