Украина пригласит Байдена на 30-летие Независимости: первые детали
На торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украина пригласит ряд мировых лидеров. Среди них будет и избранный президент США Джо Байден.
Кроме того, украинская сторона пригласит мировых политиков еще минимум на 2 события. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в интервью ТСН.
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Что еще сказал Жовква
- В 2021 году Украина пригласит мировых лидеров на саммит Крымской платформы (23 августа) и 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру.
- Визит Байдена в Украину является вопросом "недалекого будущего".
- Кроме того, на повестке дня в Офисе Президента остается визит президента Владимира Зеленского в США.
- Активные приготовления к предстоящему визиту начнутся, когда новая администрация США полноценно приступит к исполнению своих обязанностей.
Что известно о Дне Независимости в Украине в 2021
- Еще в 2020 году Зеленский анонсировал громкие торжества по случаю 30-летия Независимости Украины.
- Президент признался: на праздновании он ожидает увидеть иностранных гостей, которые уважают Украину.
- Кроме того, именно этот праздник может стать случаем для визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.
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