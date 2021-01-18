На торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украина пригласит ряд мировых лидеров. Среди них будет и избранный президент США Джо Байден.

Кроме того, украинская сторона пригласит мировых политиков еще минимум на 2 события. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал в интервью ТСН. Актуально Генсек НАТО объяснил, чего ожидает от сотрудничества с Байденом Что еще сказал Жовква В 2021 году Украина пригласит мировых лидеров на саммит Крымской платформы (23 августа) и 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру.

Визит Байдена в Украину является вопросом "недалекого будущего".

Кроме того, на повестке дня в Офисе Президента остается визит президента Владимира Зеленского в США.

Активные приготовления к предстоящему визиту начнутся, когда новая администрация США полноценно приступит к исполнению своих обязанностей. Что известно о Дне Независимости в Украине в 2021 Еще в 2020 году Зеленский анонсировал громкие торжества по случаю 30-летия Независимости Украины.

Президент признался: на праздновании он ожидает увидеть иностранных гостей, которые уважают Украину.

Кроме того, именно этот праздник может стать случаем для визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.