Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы проведут первое после основания заседания "Люблинского треугольника". На него пригласили белорусскую лидера Светлану Тихановскую.

Источник: пресс-служба МИД Украины

Собрание должно состояться сегодня, 29 января, в онлайн-формате. На нем будут присутствовать Дмитрий Кулеба, Габриелиус Ландсбергис и Збигнев Рау.

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О чем будут говорить на заседании

На заседании руководители внешнеполитических ведомств:

обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе;

обозначат приоритетные направления сотрудничества "Люблинского треугольника" в 2021 году.

Тихановская примет участие

"По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья – лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская", – говорится в сообщении.

Кстати говоря! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская еще в декабре заявляла, что хотела бы посетить Украину. Больше об этом читайте здесь.

В частности Тихановская примет участие в части обсуждения ситуации в Беларуси. Отметим, что это будет первая встреча представителей правительства Украины с белорусским лидером.

"Люблинский треугольник": что известно