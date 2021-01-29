Украина пригласила Тихановскую на заседание "Люблинского треугольника"
Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы проведут первое после основания заседания "Люблинского треугольника". На него пригласили белорусскую лидера Светлану Тихановскую.
Источник: пресс-служба МИД Украины
Собрание должно состояться сегодня, 29 января, в онлайн-формате. На нем будут присутствовать Дмитрий Кулеба, Габриелиус Ландсбергис и Збигнев Рау.
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О чем будут говорить на заседании
На заседании руководители внешнеполитических ведомств:
- обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе;
- обозначат приоритетные направления сотрудничества "Люблинского треугольника" в 2021 году.
Тихановская примет участие
"По инициативе украинской стороны в заседании примет участие приглашенная гостья – лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская", – говорится в сообщении.
В частности Тихановская примет участие в части обсуждения ситуации в Беларуси. Отметим, что это будет первая встреча представителей правительства Украины с белорусским лидером.
"Люблинский треугольник": что известно
- О создании "Люблинского треугольника" Украина, Польша и Литва объявили в июле 2020 года.
- Министры проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров.
- Первая видеоконференция национальных координаторов – заместителей министров иностранных дел стран "Люблинского треугольника" состоялась 17 сентября 2020 года.
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