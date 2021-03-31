Украина пригласила 26 стран Азии на празднование 30-летия Независимости
В 2021 году Украина направила 26 приглашений в страны Азии на празднование 30-го Дня Независимости. В то же время некоторые лидеры отказались исключительно по техническим причинам.
Источник:УНН
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заявил что такой ответ украинская сторона предполагала уже давно.
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В определенных случаях День Независимости Украины совпал с национальными праздниками или проведением Олимпиады в Токио. Кроме того, будут учитывать и эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране.
С осторожным оптимизмом могу сказать, что Азия будет на достойном уровне представлена на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости,
– заявил Енин.
По словам Енина, американские партнеры также заверили Украину, что будут пытаться обеспечить свое присутствие на Дне Независимости на "максимально высоком политическом уровне".
Кто еще может посетить День Независимости
- Украина планирует пригласить на 30-летие Независимости президента США Джо Байдена.
- Вселенский патриарх Варфоломей I уже подтвердил, что прибудет в Украину на празднование 24 августа.
- Глава правительства Денис Шмыгаль от имени президента Владимира Зеленского пригласил на День Независимости Папу Римского Франциска.
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