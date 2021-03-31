В 2021 году Украина направила 26 приглашений в страны Азии на празднование 30-го Дня Независимости. В то же время некоторые лидеры отказались исключительно по техническим причинам.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заявил что такой ответ украинская сторона предполагала уже давно.

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В определенных случаях День Независимости Украины совпал с национальными праздниками или проведением Олимпиады в Токио. Кроме того, будут учитывать и эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране.

С осторожным оптимизмом могу сказать, что Азия будет на достойном уровне представлена ​​на торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости,

– заявил Енин.

По словам Енина, американские партнеры также заверили Украину, что будут пытаться обеспечить свое присутствие на Дне Независимости на "максимально высоком политическом уровне".

Кто еще может посетить День Независимости