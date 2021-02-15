На российскую агрессию Украина отвечает не только военными, но и правовыми средствами защиты. Это один из важных рычагов, который приближает деоккупацию Крыма, в частности.

Такое заявление сделал постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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Не только военными средствами

По его словам, во время контактов с европейскими международными партнерами очень важно напоминать, что временная оккупация Крыма – это не только вопрос нарушения прав человека, но и многие другие аспекты, например экологические вопросы: загрязнение окружающей среды и вопросы энергетической независимости.

В этом контексте Антон Кориневич отметил, что на российскую агрессию Украина отвечает не только военными, но и правовыми средствами защиты.

Мне кажется, что это абсолютно правильная стратегия и тактика, когда мы видим, что Российская Федерация является наверное самым большим нарушителем международного права в современном мире,

– подчеркнул он.

Постоянный представитель президента в Крыму напомнил, что Украина на разных уровнях подает иски в международные судебные учреждения. В частности речь идет об:

иске к России в рамках соглашения о защите инвестиций в Постоянную палату Третейского суда в Гааге,

коммерческом арбитраже в Стокгольме по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома".

Кориневич напомнил, что по одному из решений, "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" более 2 миллиардов долларов.

Что известно о деньгах, которые "Газпром" заплатил "Нафтогазу"? В декабре 2019 года "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража. Этим решением еще в феврале 2018 года арбитраж удовлетворил иск "Нафтогаза" к "Газпрому" по поводу недостаточного объема транзита. Источник: 24 канал

Убытки из-за оккупированого моря

Представитель Зеленского напомнил, что ключевым активом Украины в Крыму является Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", которое принадлежит "Нафтогаз Украины". В Крыму осталось много имущества и производственных возможностей этого предприятия.

Кориневич также напомнил, что незадолго до оккупации Россией Крыма Украина подписала соглашение с международными инвесторами по разработке Скифского участка шельфа Черного моря. Если бы не временная оккупация, проект мог бы начаться через несколько лет.

Это способствовало бы наращиванию добычи Украиной собственного природного газа, который мог бы стать альтернативой российскому топливу,

– подчеркнул Кориневич.