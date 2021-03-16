Украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы 16 марта прервала заседание. Украина требует запретить участие экспертов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в переговорах.

Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш. Он рассказал, что рабочая группа по политическим вопросам 16 марта работала только 1 час.

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Украина попросила о перерыве

По просьбе украинской стороны модератор группы от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв.

Никакого демарша, просто Украина попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову,

– отметил Гармаш.

По его словам, Пирогову в Украине на 10 лет осудили за терроризм, кроме того, она находится в розыске. "Такие "участники" делегитимизирует переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", – уточнил представитель Донецка.

Морель заявил об отсутствии компетенции, поэтому украинская сторона попросила перерыв, чтобы этот вопрос урегулировала сама ТКГ.

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Гармаш добавил, что представитель ОБСЕ объясняет участие людей из так называемых "ЛНР" и "ДНР" "якобы сложившейся практикой, которая стала такой, поскольку глава украинской делегации Леонид Кравчук якобы активно не протестует ".

Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы в ТКГ,

– отметил Гармаш.

Он пояснил, что Кравчук не молчит, но, "и ботинком по столу не стучит". Представитель Донецка предположил, что именно жесткая позиция была бы для ОБСЕ поводом для реакции.

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