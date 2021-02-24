Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ на Донбассе, но Россия не открыла пропуск
Украина 24 марта предоставила автобусы-челноки для перевозки людей через линию разграничения на Донбассе. Однако российская сторона отказалась открывать КПВВ со своей стороны.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Автобусы прибыли в 7 часов утра на КПВВ "Счастье" и "Золотое".
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Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявила, что неделю ждала ответа России относительно открытия КПВВ.
Реакция Украины на блокирование пунктов пропуска
Наша делегация в ТКГ отметила, что представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.
На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинцев (которых держат в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность людям выехать из временно оккупированных территорий и получить социальные выплаты, блокируется с 10 ноября,
– подчеркнула делегация.
Там добавили, что ждут оценку действий России со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.
Ситуация на КПВВ Донбасса
- Украина закрыла КПВВ весной 2020 года. Это было связано с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями.
- 10 ноября наше государство решило открыть пункты пропуска, однако оккупанты постоянно их блокируют.
- Сейчас на Донбассе работает только 2 КПВВ – "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
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