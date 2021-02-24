Украина 24 марта предоставила автобусы-челноки для перевозки людей через линию разграничения на Донбассе. Однако российская сторона отказалась открывать КПВВ со своей стороны.

Автобусы прибыли в 7 часов утра на КПВВ "Счастье" и "Золотое".

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Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявила, что неделю ждала ответа России относительно открытия КПВВ.

Реакция Украины на блокирование пунктов пропуска

Наша делегация в ТКГ отметила, что представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.

На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинцев (которых держат в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность людям выехать из временно оккупированных территорий и получить социальные выплаты, блокируется с 10 ноября,

– подчеркнула делегация.

Там добавили, что ждут оценку действий России со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

Ситуация на КПВВ Донбасса