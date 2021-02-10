Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для операций. В то же время украинская сторона надеется на поддержку Альянса вдоль границы с Россией.

В частности, говорится о воздушном пространстве над территорией Украины и Черным морем. Ответственность за обслуживание движения в нем делегировали Украине международными соглашениями.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем Генсека НАТО Патриком Тернером сообщил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. По его словам, важным направлением при этом является участие в Программе НАТО по обмену информации о воздушном движении.

В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО,

– отметил Криклий.

Министр инфраструктуры предложил использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации для воздушных операций НАТО. В частности, говорится о транспортировке войск, оборудования или грузов.

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В сообщении также отмечается, что Криклий и Тернер обсудили участие Министерства инфраструктуры в подготовке совместных учений Украина – НАТО в Черном море "Coherent Resilience 2021", а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.