Украина будет требовать, чтобы Иран продолжил расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Все потому, что обнародованный Тегераном отчет оставляет без ответа многие вопросы.

Иранский отчет не удовлетворил Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Что заявил Енин

Украина будет координировать усилия с международными партнерами, а также использовать возможности международных площадок, чтобы добиться справедливости.

Этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Мы, безусловно, будем требовать обновления и продолжения расследования, пока мы не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции,

– сказал политик.

Он добавил, что это повлияет на ход межправительственного переговорного процесса.

Что не так с иранским отчетом

По словам Енина, Украина с нетерпением ожидала отчета Ирана. Все потому, что проведение беспристрастного технического расследования было частью пакета действий переговорного процесса.

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Он подчеркнул, что самое главное, что должен содержать этот отчет – это четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали авиакатастрофе.

Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили,

– отметил заместитель министра.

Енин добавил: "Достаточно безосновательной для нас выглядит ссылка иранской стороны на то, что ключевое доказательство, которое должно подтвердить или опровергнуть сегодняшнюю версию иранской стороны, не записано. Речь идет о записи в кабине оператора системы противовоздушной обороны. По заявлению иранской стороны, этот технический носитель, к сожалению, не сохранился".

Как будет действовать Украина

Чиновник отметил, что механизмом, который заставит Иран продолжить техническое расследование являются "рычаги политические как многосторонние, так и двусторонние".

"Но в то же время те модальности, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции, не дают нам слишком большого поля для маневра. И это однозначно является тем вопросом, который должно рассматриваться ICAO", – сказал Енин.

Он отметил, что речь о том, как изменить регулирование этих вопросов, чтобы обеспечивать объективное и беспристрастное расследование даже в тех случаях, когда государство-член ICAO не соблюдает обязательств.

Обратите внимание! 8 января 2020 года самолет "Международных авиалиний Украины" сбили в небе над Ираном. В результате катастрофы 176 человек погибли, из них 11 украинцев. Теперь Иран говорит, что ракету выпустили потому, что оператор противовоздушной обороны определил самолет как вражескую цель.

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