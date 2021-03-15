Украина будет требовать экстрадиции скандального судьи Чауса
Украина будет требовать экстрадиции из Молдовы скандального украинского судьи Николая Чауса. Его обвиняют в получении взятки размером 150 тысяч долларов.
Источник:"Радио Свобода"
Уже даже назначили дату судебного заседания. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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Так, суд первой инстанции в Молдове 19 марта рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого суде.
Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция,
– подчеркнули в САП.
Что этому предшествовало
- Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу.
- Молдавские правоохранители задержали его еще в 2017 году.
- С 2016 года Чаус находится в международном розыске.
Заметим, что глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков предполагал, что Чаус ценный для власти, так как он может дать показания против пятого президента Петра Порошенко.
Кто такой Чаус и в чем его обвиняют
- Чаус был судьей Днепровского райсуда Киева. Он известен своими сфабрикованными решениями против автомайдановцев.
- Однако судья "прославился" в 2016 году. НАБУ разоблачило Чауса в получении взятки в 150 тысяч долларов.
- Интересно, что деньги нашли в стеклянных банках. Чаус закопал их в своем дворе.
- Из-за судейского иммунитета чиновника не смогли задержать. Ему удалось бежать в Молдову.
- Судью задержали в Молдове. Он надеялся получить там политическое убежище.
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