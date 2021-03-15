Украина будет требовать экстрадиции из Молдовы скандального украинского судьи Николая Чауса. Его обвиняют в получении взятки размером 150 тысяч долларов.

Уже даже назначили дату судебного заседания. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Так, суд первой инстанции в Молдове 19 марта рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого суде.

Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция,

– подчеркнули в САП.

Что этому предшествовало

Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу.

Молдавские правоохранители задержали его еще в 2017 году.

С 2016 года Чаус находится в международном розыске.

Заметим, что глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков предполагал, что Чаус ценный для власти, так как он может дать показания против пятого президента Петра Порошенко.

Кто такой Чаус и в чем его обвиняют