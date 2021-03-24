Экс-руководитель Укрзализныци Владимир Жмак лоббировал интересы олигарха Рината Ахметова. Он передал бизнесмену полувагоны для перевозки руды и угля по цене ниже себестоимости.

Об этом в своем видеоблоге рассказала журналистка Екатерина Соляр. Она добавила, что такой привлекательной ценой Ахметов будет пользоваться еще 3 года.

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По словам Соляр, Жмак этим решением Украины заблокировал возможность заработать дополнительные 4 миллиарда гривен на перевозке полных вагонов, а также 400 миллионов гривен – на пустых.

Это деньги, которых Укрзализныця уже никогда не увидит,

– заявила журналистка.

Что можно было бы сделать за эту сумму

Соляр подчеркнула, что за 400 миллионов гривен можно было бы сделать ремонт 27 пассажирских вагонов.

"В то же время 4 миллиарда вообще можно было бы потратить или на покупку новых, или отремонтировать пути и переезды, или увеличить зарплату своим сотрудникам, чтобы те не угрожали перевозчику забастовкой", – подытожила она.

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