Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет решение Венецианской комиссии по КСУ
Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет выводы Венецианской комиссии относительно скандального решения КСУ.
Вопрос судебной реформы является приоритетом в диалоге Украины и Евросоюза. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя, сообщает 24 канал.
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Если мы после тяжелого, упорного труда, ради возвращения определенных элементов в ту форму, которую удалось, декларирования и работы НАЗК, не используем предоставленную "Венецианской комиссией" формулу (как вернуться к декларированию – 24 канал) – я думаю, это окно возможностей для нас закроется,
– подчеркнул Точицкий.
Что еще сказал Точицкий
- Без качественной судебной реформы никакие достижения не будут эффективными. В частности, земельная реформа.
- О вопросе санкций от ЕС в отношении Украины из-за решения КСУ пока говорить не стоит. Это обеспечила эффективная деятельность президента, правительства и дипломатов.
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