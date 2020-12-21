Украина потеряет "окно возможностей", если не учтет выводы Венецианской комиссии относительно скандального решения КСУ.

Вопрос судебной реформы является приоритетом в диалоге Украины и Евросоюза. Об этом заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя, сообщает 24 канал.

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Если мы после тяжелого, упорного труда, ради возвращения определенных элементов в ту форму, которую удалось, декларирования и работы НАЗК, не используем предоставленную "Венецианской комиссией" формулу (как вернуться к декларированию – 24 канал) – я думаю, это окно возможностей для нас закроется,

– подчеркнул Точицкий.

Что еще сказал Точицкий

Без качественной судебной реформы никакие достижения не будут эффективными. В частности, земельная реформа.

О вопросе санкций от ЕС в отношении Украины из-за решения КСУ пока говорить не стоит. Это обеспечила эффективная деятельность президента, правительства и дипломатов.

Обратите внимание! 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу в Украине. Подробнее читайте здесь.