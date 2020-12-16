Доступ к массовой вакцинации от коронавируса украинцы могут получить не раннее апреля 2022 года. Однако если в мире будет развиваться неблагоприятный сценарий событий, массовая вакцинация в Украине состоится в 2023 году.

Эксперты из Великобритании разделили все страны мира на 4 зоны: зеленую, салатовую, оранжевую и красную. Об этом сообщает The Economist.

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Событие основывается на вероятных датах, когда жители этих стран смогут получить массовый доступ к вакцине от коронавируса.

Украина является единственной из стран Европы, которая оказалась в красной зоне. Там же находятся большинство стран Африки.

К зеленой зоне отнесли США, страны Европы и Китай.

Что говорят в Украине

В Украине шансы людей получить вакцину оценивают гораздо оптимистичнее.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что первые 8 миллионов вакцин Украина получит в течение первых 6 месяцев 2021 года.

Уже известно, что первыми бесплатную вакцину получат медики, которые работают с зараженными коронавирусом. Следующими на очереди находятся все другие медицинские работники, а также педагоги и военные.

Впоследствии начнется процесс вакцинации других категорий населения, находящихся в повышенной группе риска. Сейчас это 20 миллионов украинцев.

В Минздраве заявили, что в будущем бесплатную вакцину получат все украинцы.

4 зоны для вакцинации /The Economist