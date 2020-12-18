Украина получит следующий транш от МВФ в начале 2021 года. Уже с 21 декабря в Украине начнет работу миссия МВФ.

Сотрудничество сторон будет продолжаться. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", сообщает 24 канал.

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Мы будем иметь транш МВФ, он будет уже в начале следующего года, но наше сотрудничество продолжится,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о миссии МВФ в Украине