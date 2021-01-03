Украина получит 10 новых вертолетов для пограничников: что известно
Государственная пограничная служба Украины получит еще 10 вертолетов Airbus Н125. Они примерно в 4 – 5 раз экономичнее, чем Ми-8, которые являются собственностью ведомства.
Первые 2 вертолета от Airbus Н125 прилетели в Киев еще в январе 2020 года. Об этом сообщает ГПСУ.
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По данным пресс-службы, в течение года новые вертолеты доказали свою эффективность и экономичность. За это время ими пользовались около 460 часов. В основном вертолеты применяли для обучения летного и технического составов.
Учения нередко совмещали с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины,
– сообщили в ГПСУ.
В пресс-службе заявили, что уже подготовили 6 специалистов, которые будут пилотировать новые вертолеты. Еще 64 человека – механики, которые будут обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации.
Вертолет / Фото ГПСУ
Новый вертолет для пограничников / Фото ГПСУ
Где размещены ангары для вертолетов
В 2020 году для вертолетов Н125 обустроили 2 ангара в Харьковской области, а также по одному ангару в Сумской области и в Киеве. По данным пресс-службы, сейчас продолжаются подготовительные работы для сооружения ангара в Черниговской области.
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В ГПСУ ожидают, что 10 новых вертолетов прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и морской экономической зоны Украины.
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