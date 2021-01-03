Государственная пограничная служба Украины получит еще 10 вертолетов Airbus Н125. Они примерно в 4 – 5 раз экономичнее, чем Ми-8, которые являются собственностью ведомства.

Первые 2 вертолета от Airbus Н125 прилетели в Киев еще в январе 2020 года. Об этом сообщает ГПСУ.

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По данным пресс-службы, в течение года новые вертолеты доказали свою эффективность и экономичность. За это время ими пользовались около 460 часов. В основном вертолеты применяли для обучения летного и технического составов.

Учения нередко совмещали с воздушным мониторингом того или иного участка государственной границы Украины,

– сообщили в ГПСУ.

В пресс-службе заявили, что уже подготовили 6 специалистов, которые будут пилотировать новые вертолеты. Еще 64 человека – механики, которые будут обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации.



Вертолет / Фото ГПСУ



Новый вертолет для пограничников / Фото ГПСУ

Где размещены ангары для вертолетов

В 2020 году для вертолетов Н125 обустроили 2 ангара в Харьковской области, а также по одному ангару в Сумской области и в Киеве. По данным пресс-службы, сейчас продолжаются подготовительные работы для сооружения ангара в Черниговской области.

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В ГПСУ ожидают, что 10 новых вертолетов прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и морской экономической зоны Украины.

Справка. В целом в Украине ожидают получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125. Все будет происходить в рамках межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.