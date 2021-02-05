Максим Степанов заявил, что Минздрав получил подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. Кроме того, по словам главы Минздрава, удалось получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцин.

Говорится о вакцинах компаний AstraZeneca и NovaVax. Новость дополняется...