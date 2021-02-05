Украина получила разрешение на экстренное применение вакцины AstraZeneca и NovaVax, – Степанов
Максим Степанов заявил, что Минздрав получил подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. Кроме того, по словам главы Минздрава, удалось получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцин.
Источник:Фейсбук Максима Степанова
Говорится о вакцинах компаний AstraZeneca и NovaVax.
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