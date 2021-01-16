Сухопутные войска Вооруженных сил Украины получили от Соединенных Штатов Америки 20 новых военных автомобилей Humvee. А для Военно-морских сил американцы передали 84 лодки.

Соединенные Штаты Америки передали Вооруженным силам Украины очередную партию помощи – в форме военной техники. Об этом рассказало в твиттере посольство США в Киеве 15 января.

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Получение техники – бронированных автомобилей и лодок – состоялось в рамках инициативы содействия безопасности Украины со стороны США.

Какую военную технику получила Украина от США 15 января

Для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Сил специальных операций – 20 бронемашин Humvee.

Для украинских Военно-морских сил – 84 лодки.

Также в ближайшие 6 месяцев Украина получит от США еще 3 патрульные катера класса Island. Так что украинские ВМС будут иметь дивизион с 5 таких катеров. Украинские моряки уже поехали в США, чтобы за 10 недель научиться ими управлять.

Обратите внимание: Конгресс США одобрил законопроект об оборонном бюджете. В документе запланировали выделить на военные нужды 740 миллиардов долларов. 250 миллионов заложили и на военную помощь Украине.



К слову, чтобы утвердить его, конгрессменам пришлось преодолевать вето президента Дональда Трампа. Тому не нравилось, что оборонный бюджет США напоминает "подарок для России и Китая".