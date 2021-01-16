Украина получила от США более 100 единиц военной техники
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины получили от Соединенных Штатов Америки 20 новых военных автомобилей Humvee. А для Военно-морских сил американцы передали 84 лодки.
Соединенные Штаты Америки передали Вооруженным силам Украины очередную партию помощи – в форме военной техники. Об этом рассказало в твиттере посольство США в Киеве 15 января.
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Получение техники – бронированных автомобилей и лодок – состоялось в рамках инициативы содействия безопасности Украины со стороны США.
Какую военную технику получила Украина от США 15 января
- Для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и Сил специальных операций – 20 бронемашин Humvee.
- Для украинских Военно-морских сил – 84 лодки.
Также в ближайшие 6 месяцев Украина получит от США еще 3 патрульные катера класса Island. Так что украинские ВМС будут иметь дивизион с 5 таких катеров. Украинские моряки уже поехали в США, чтобы за 10 недель научиться ими управлять.
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