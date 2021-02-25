ВСУ получили от Латвии медицинские легкобронированные автомобили, их передадут военным медикам. Представители страны в очередной раз заверили Украину в своей поддержке.

Церемония встречи с участием министра обороны Украины Андрея Тарана, латвийского посла Юриса Пойканса и заместителя главы ОП Романа Машовца состоялась 24 февраля.

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Таран отметил, что поддержка зарубежных партнеров позволяет Украине усиливать способности военно-медицинской службы. Ведь потребность в специализированной технике является постоянной и насущной.



Так выглядят бронеавтомобили для военных медиков / Фото Минобороны



В Украину прибыли современные бронеавтомобили из Латвии / Фото Минобороны

Министр добавил, что противник продолжает пренебрегать международными обязательствами и правовыми нормами. В частности – наносит коварные удары по позициям ВСУ и гражданским объектам на Донбассе.

Военные медики ежеминутно должны быть готовы приступить к спасению жизни украинских защитников и гражданского населения,

– подчеркнул Таран.

Глава Минобороны заверил, что современную технику, которая прибыла из Латвии, в ближайшее время передадут в военно-медицинские подразделения Вооруженных сил Украины.

Справка. В общем Латвия передала для нужд украинской армии 7 медицинских бронированных автомобилей.

Таран оценил поддержку Латвии

Кроме этого, Таран поблагодарил представителей Латвии за поддержку. Он обратил внимание на то, что эта страна помогает Украине с первых дней российской агрессии.

"Мы в очередной раз видим свидетельство искренней солидарности Латвии в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности и отстаивании суверенитета", – отметил он.

В ответ латвийский посол Юрис Пойканс заверил, что его страна и в дальнейшем будет неизменно поддерживать Украину в ее евроатлантических стремлениях.