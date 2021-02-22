Не отступать перед шантажом: Украина и Польша просят Байдена остановить "Северный поток-2"
Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба просят президента США Джо Байдена остановить строительство "Северного потока-2". По словам политиков, Запад не может позволить себе отступить перед лицом российского шантажа.
Источник:Politico
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау опубликовали совместное обращение к Байдену.
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Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта,
– говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что Запад не может отступить перед лицом шантажа.
В случае успешной реализации "Северного потока-2" Россия сможет убеждать Украину, что страны Запада довольно равнодушно относятся к собственным принципам.
В конце концов, Россия может заявить, что Западу безразличны безопасность и процветание Украины.
"Северный поток-2": последние новости
- Конгресс просил администрацию Джо Байдена отчитаться относительно санкций против "Северного потока-2". В то же время Госдеп США не предложил новых санкций в отношении проекта.
- Кулеба отметил, что "стоимость" Северного потока-2 "давно превысила экономическую целесообразность, в то же время Кремль в дальнейшем выбрасывает миллиарды".
- Службы внешней разведки заявили, что Россия пытается достроить газопровод до 12 июня.
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