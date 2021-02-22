Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба просят президента США Джо Байдена остановить строительство "Северного потока-2". По словам политиков, Запад не может позволить себе отступить перед лицом российского шантажа.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау опубликовали совместное обращение к Байдену.

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Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта,

– говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что Запад не может отступить перед лицом шантажа.

В случае успешной реализации "Северного потока-2" Россия сможет убеждать Украину, что страны Запада довольно равнодушно относятся к собственным принципам.

В конце концов, Россия может заявить, что Западу безразличны безопасность и процветание Украины.

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