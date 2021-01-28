В течении 2020 года Украина поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге восприятия коррупции. Сейчас страна получила 33 балла из возможных 100.

Источник: Transparency International В рейтинге восприятия коррупции Украина расположилась на 117 позиции, рядом с Египтом, Непалом и Замбией. Эти страны также получили по 33 балла. Актуально ПАСЕ призвала Украину уважать независимость судебной системы Что происходит в соседних странах Среди стран-соседей близко к Украине находится Молдова. У нее 34 балла и 115 позиция.

По сравнению с 2019 годом существенно улучшили свои позиции Беларусь (47 баллов, 63 позиция) и Россия (30 баллов, 129 позиция).

Россия – последняя соседняя страна, которая в рейтинге восприятия коррупции опережает Украину.

Венгрия и Румыния получили по 44 балла и поделили 69 позицию. Эти страны в течение 2020 года не изменили свои показатели.

Словакия потеряла в рейтинге 1 балл. Польша – 2 балла. Обратите внимание! Лидируют в списке Новая Зеландия и Дания. Они получили по 88 баллов из 100 возможных. Последние позиции в рейтинге занимают Сирия (14 баллов), Сомали (12 баллов) и Южный Судан (12 баллов) Что в TI говорят об Украине Улучшение на 3 балла не является существенным.

Положительные показатели лучше оценивать в комплексе за несколько лет. Это будет свидетельствовать, что в стране проводят системную и постоянную борьбу с коррупцией.

Улучшить свои показатели в 2020 году Украина помогли "запуск Высшего антикоррупционного суда с соответствующим подсудности и перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Также положительное влияние на борьбу с коррупцией в Украине имели антикоррупционные изменения, которые внедрили во время "турборежима" Верховной Рады IX созыва. В частности, нормы о предоставлении права самостоятельно осуществлять негласные следственные действия для НАБУ, возвращение ответственности за незаконное обогащение, усиление защиты обличителей и необходимые изменения в сфере публичных закупок.

В то же время в 2020 году Украина ослабила давление на антикоррупционные органы и конституционный кризис.

Кроме того, в течение года в Украине участились нападения на активистов.

В комплексе это может привести к ухудшению показателей страны в 2021 году. Заметьте! Transparency International – международная организация, которая борется с коррупцией по всему миру. И имеет свои представительства во многих странах. В частности, в Украине.