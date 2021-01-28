Россия стала аутсайдером: Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
В течении 2020 года Украина поднялась на 9 позиций в мировом рейтинге восприятия коррупции. Сейчас страна получила 33 балла из возможных 100.
Источник: Transparency International
В рейтинге восприятия коррупции Украина расположилась на 117 позиции, рядом с Египтом, Непалом и Замбией. Эти страны также получили по 33 балла.
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Что происходит в соседних странах
- Среди стран-соседей близко к Украине находится Молдова. У нее 34 балла и 115 позиция.
- По сравнению с 2019 годом существенно улучшили свои позиции Беларусь (47 баллов, 63 позиция) и Россия (30 баллов, 129 позиция).
- Россия – последняя соседняя страна, которая в рейтинге восприятия коррупции опережает Украину.
- Венгрия и Румыния получили по 44 балла и поделили 69 позицию. Эти страны в течение 2020 года не изменили свои показатели.
- Словакия потеряла в рейтинге 1 балл. Польша – 2 балла.
Что в TI говорят об Украине
- Улучшение на 3 балла не является существенным.
- Положительные показатели лучше оценивать в комплексе за несколько лет. Это будет свидетельствовать, что в стране проводят системную и постоянную борьбу с коррупцией.
- Улучшить свои показатели в 2020 году Украина помогли "запуск Высшего антикоррупционного суда с соответствующим подсудности и перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".
- Также положительное влияние на борьбу с коррупцией в Украине имели антикоррупционные изменения, которые внедрили во время "турборежима" Верховной Рады IX созыва. В частности, нормы о предоставлении права самостоятельно осуществлять негласные следственные действия для НАБУ, возвращение ответственности за незаконное обогащение, усиление защиты обличителей и необходимые изменения в сфере публичных закупок.
- В то же время в 2020 году Украина ослабила давление на антикоррупционные органы и конституционный кризис.
- Кроме того, в течение года в Украине участились нападения на активистов.
- В комплексе это может привести к ухудшению показателей страны в 2021 году.
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