Украина заняла 25 место в рейтинге лучших армий мира, заключенном международной компанией Global Firepower. В прошлом году ВСУ были на 27 позиции. Лидером рейтинга стали США.

Позиция Украины – между Вьетнамом и Таиландом. Об этом говорится в сообщении на сайте Global Firepower.

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США;

Россия;

Китай;

Индия;

Япония;

Южная Корея;

Франция;

Великобритания;

Бразилия;

Пакистан.

В целом эксперты компании оценили армии 138 стран.

Показатели, по которым составляли рейтинг:

Численность армии.

Авиация.

Сухопутные войска.

Военно-морские силы.

Природные ресурсы.

Логистика.

Финансовое обеспечение.

География.

Важно! Украина получила в рейтинге показатель 0,4413. Идеальным считается показатель 0,0000. У лидеров США – 0,0721.

Украинскую армию приближают к стандартам НАТО

Отметим, что недавно Кабмин внес изменения в прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины. Приказ подписал президент Владимир Зеленский. Эти нововведения должны приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.