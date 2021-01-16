Украина поднялась в рейтинге самых мощных армий мира: какое место занимают ВСУ
Украина заняла 25 место в рейтинге лучших армий мира, заключенном международной компанией Global Firepower. В прошлом году ВСУ были на 27 позиции. Лидером рейтинга стали США.
Позиция Украины – между Вьетнамом и Таиландом. Об этом говорится в сообщении на сайте Global Firepower.
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Топ-10 самых мощных армий мира
- США;
- Россия;
- Китай;
- Индия;
- Япония;
- Южная Корея;
- Франция;
- Великобритания;
- Бразилия;
- Пакистан.
В целом эксперты компании оценили армии 138 стран.
Показатели, по которым составляли рейтинг:
- Численность армии.
- Авиация.
- Сухопутные войска.
- Военно-морские силы.
- Природные ресурсы.
- Логистика.
- Финансовое обеспечение.
- География.
Украинскую армию приближают к стандартам НАТО
Отметим, что недавно Кабмин внес изменения в прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины. Приказ подписал президент Владимир Зеленский. Эти нововведения должны приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.
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