Кабинет министров одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения СНГ о межправительственной фельдъегерской связи. В правительстве отметили, что она представляет угрозу национальным интересам Украины.

Детали решения правительства

Соответствующий документ одобрили на внеочередном заседании Кабмина 28 декабря, пишет 24 канал.

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Соглашение из которого хочет выйти Украина, предусматривает создание единой системы фельдъегерской связи. Она предназначена для передачи особо важной, секретной и другой служебной корреспонденции между участниками СНГ.

Поскольку центральным транзитным пунктом является Москва, то выполнение предусмотренных обязательств может представлять угрозу нацинтересам Украины. Это также создает угрозу жизни и здоровью украинских фельдъегерей, находящихся во время доставки корреспонденции в России.

Учитывая вооруженную агрессию России против Украины, выполнения обязательств несет угрозу национальным интересам Украины. Соглашение предоставляет потенциальную возможность доступа к документам во время их пребывания на территории РФ,

– сказал представитель правительства в Раде Василий Мокан.

Кстати, теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

Обратите внимание! Ранее Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии. Кроме того, в ноябре президент Владимир Зеленский согласовал выход Украины из договора СНГ о проведении согласованной монопольной политики.