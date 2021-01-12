Новоизбранная президент Молдовы Майя Санду 12 января совершила свой первый зарубежный визит именно в Украину. Это ключевая история, потому что определяется некое стратегическое партнерство с теми странами, в которые первыми едет президент. Поэтому для нашего государства – это новая история, начало большой стратегической игры Молдовы и Украины.

Этого не было во времена Игоря Додона, который был пророссийским президентом и позволял признавать Крым российской территорией. Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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"Украина, как соседка, в планах Молдовы играет стратегическое значение", – отметил он.

Особенно это касается вопросов безопасности, потому что Приднестровье часто показывают как некую модель для Донбасса. Но политолог заметил, что там произошел не только военный конфликт, который не урегулирован до сих пор.

Но и политический, ведь не определен статус самого Приднестровья. И где-то с этой перспективы представляют и историю с Донбассом. "Поэтому визит, несмотря на экономические, торговые связи имеет ключевое значение. Ведь Украина выходит на новый виток отношений с южным соседом", – пояснил Тарас Семенюк.

Почему урегулирование конфликта в Приднестровье важно для Украины

Он вспомнил заявление президента Майи Санду по Приднестровью. Руководительница Молдовы требует, чтобы российские войска покинули территорию региона. Речь идет о 14 бригаде российских регулярных войск, которые фактически 30 лет назад приняли участие в этом так называемом вооруженном конфликте.

Я пока не понимаю, каким образом этих так называемых миротворцев выдворить из Молдовы. Потому что в основе мирного соглашения, где Украина тоже играет определенную наблюдательный роль, есть понимание того, что "мы должны быть на этой территории", но нет статуса Приднестровья,

– прокомментировал политолог.

По его словам, Украину это волнует, потому что рядом есть Одесская область, которая всегда была транзитным коридором для россиян по поставкам провианта и оружия для Приднестровья. Поэтому сейчас этот транзит закрыт.

Кроме того, закрыто даже воздушное пространство. И русские в том регионе оторваны от реалий, которые им нужны.

По мнению Тараса Семенюка, по этой ситуации может продолжаться некоторый диалог. Хотя он и добавил, что пока не видит, каким образом именно можно реализовать план президента Молдовы о выдворении российских войск из Приднестровья.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 12 января 2021 года встретился с главой Молдовы Майей Санду. Лидеры государств обсудили ряд важных вопросов, в частности выразили свою позицию относительно Донбасса и Приднестровья. О чем говорили президенты – читайте по ссылке.

Ситуация в Приднестровье: главное