Украинская делегация в ПАСЕ планирует поддерживать на повестке дня тему Крыма и российской агрессии. Как объяснила глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева, для Украины Россия остается страной-агрессором, с которой у нас идет война.

И возобновление контактов с Россией возможно только после возвращения всех оккупированных территорий Украины. Об этом Мезенцева сказала в интервью, которое опубликовали на сайте "Слуги народа".

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Мезенцева напомнила, что Россию "возвращали" в ПАСЕ ради диалога, которого не было. Зато для Украины главное – постоянно поддерживать на повестке дня тему Крыма и российской агрессии.

Мы остаемся на форпосте украинских интересов. Для нас Россия – это страна-агрессор, страна, с которой мы воюем седьмой год,

– подчеркнула она.

Политик отметила, что возобновление контактов с РФ возможны только после:

возвращения всех оккупированных территорий Украины,

проведения демилитаризации,

выплат справедливых компенсаций.

О стратегии Украины

Мезенцева сказала, что украинская делегация имеет стратегию, которая заключается в поддержке темы Крыма и прав человека. Также глава делегации вспомнила и о Крымской платформе, которая будет действовать не только в Украине, но и на международных площадках.

Мы будем об этой инициативе информировать потенциальных партнеров – депутатов ПАСЕ, чтобы они к ней приобщались. С коллегами решили, что ситуацию на полуострове мы должны выделить в другое измерение и активно работать по этому треку,

– отметила Мезенцева.

По ее словам, украинская делегация также будет работать над:

углублением интеграции (это направление предусматривает фактически создание реальных треков для сотрудничества, которые будут работать);

углублением сотрудничества в информационной сфере (есть мысли о создании Международного центра по противодействию пропаганде);

расширением интеграции (привлечение новых членов).

Интересно! Зимняя сессия Ассамблеи состоится 25 – 29 января. Она будет отличаться своим особым форматом, ведь делегаты смогут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.