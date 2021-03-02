Украина приветствовала санкции ЕС против российских чиновников
В МИД Украины отреагировали на санкции, введенные ЕС против российских чиновников из-за ареста Навального. Украинские дипломаты считают, что в ЕС "применили новый глобальный санкционный механизм". Следовательно, это может стать эффективным инструментом для борьбы с Россией.
Источник:24 канал
В МИД отметили, что санкционный режим Евросоюза заработал очень быстро. Ограничения против российских чиновников видят эффективным инструментом для восстановления территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.
К теме Опера в оккупированном Крыму: Украина ввела санкции против архитекторов из Австрии
Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным,
– отметил Олег Николенко.
Представитель МИД также отметил, что решение о санкциях "в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза".
Кто попал под санкции
Санкции ЕС против российских бизнесменов ввели из-за осуждения оппозиционера Навального, а также из-за противоправных действий в отношении мирных протестующих в России.
- генпрокурор России Игорь Краснов,
- председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
- директор Росгвардии Виктор Золотов;
- директор ФСИН Александр Калашников.
Ограничения предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.
Поделиться новостью