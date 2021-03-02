В МИД Украины отреагировали на санкции, введенные ЕС против российских чиновников из-за ареста Навального. Украинские дипломаты считают, что в ЕС "применили новый глобальный санкционный механизм". Следовательно, это может стать эффективным инструментом для борьбы с Россией.

В МИД отметили, что санкционный режим Евросоюза заработал очень быстро. Ограничения против российских чиновников видят эффективным инструментом для восстановления территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.

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Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя. Ни одно преступление российской оккупационной власти не должно остаться безнаказанным,

– отметил Олег Николенко.

Представитель МИД также отметил, что решение о санкциях "в очередной раз демонстрирует, что защита прав человека остается безусловным приоритетом внешней политики Евросоюза".

Кто попал под санкции

Санкции ЕС против российских бизнесменов ввели из-за осуждения оппозиционера Навального, а также из-за противоправных действий в отношении мирных протестующих в России.

генпрокурор России Игорь Краснов,

председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин;

директор Росгвардии Виктор Золотов;

директор ФСИН Александр Калашников.

Ограничения предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.

Важно! США также ввели санкции против России. Однако, ограничения Штатов значительно шире, чем ЕС. В список попали 7 российских чиновников и планируют добавить еще 14 организаций.