Украинская сторона отправила конвой с гуманитарной помощью на временно оккупированный Донбасс. Как подчеркнули представители украинской делегации в ТКГ, помощь назначена гражданам Украины.

По последней информации, конвой начал пересечение КПВВ "Счастье". Произошло это 1 марта примерно в 11: 40.

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Члены украинской делегации в ТКГ поблагодарили за содействие представителей международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ.

Благодаря соответствующим действиям украинской делегации началось пересечение КПВВ "Счастье" конвоем с гуманитарной помощью, назначенной гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях,

– отметили в сообщении.

Заметим, что на днях оккупанты не пропустили на Донбасс гуманитарный груз ООН. Его пытались передать через КПВВ "Счастье" 27 февраля.

Тогда оккупанты не пропустили гуманитарный груз ООН, весом примерно 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учреждений образования, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.

Какая сейчас ситуация на Донбассе