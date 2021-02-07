Германия настаивает на завершении реализации проекта "Северный поток-2". И это никак не совпадает с интересами Украины. Правда, вопрос "Северного потока" – пока единственный ключевой, в отношении которого страны имеют противоположные взгляды.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина и Германия имеют очень широкую повестку дня – от нормандского формата до немецких инвестиций в Украину. И в целом у Киева и Берлина – однозначно хорошие отношения.

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Германия и" Северный поток-2": детали заявления Кулеба

Глава МИД, комментируя вопрос: должна ли учитывать Германии интересы Украины конкретно в вопросе "Северного потока", отметил, еще это их решение.

Но мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы. Собственно, в этом и заключается суть международных отношений, когда страны друг друга поддерживают,

– отметил Кулеба.

В то же время он подтвердил тезис США, что "Северный поток-2" – это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.

"Потому что меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа. Во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС. Потому что немецкие компании получают определенное энергетическое преимущество, если можно так сказать. А США традиционно имеют очень серьезные интересы в Европе. И развитие сети LNG-терминалов, портов об этом свидетельствует", – пояснил чиновник.

"Северный поток" – будущее или нет

Кулеба подчеркнул, что в плане завершения строительства "Северный поток" – это будущее. Но на самом деле надо двигаться вперед.

"Тот же ЕС считает газ промежуточным источником энергии в переходе от углеводных источников к экологически чистым источникам. И я уже говорил с госсекретарем о будущем, о том, как строить энергетическую безопасность, учитывая новые технологии: и "зеленую" энергетику, и водород, тот самый, который планирует массово использовать ЕС", – констатировал дипломат.

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Главное о "Северном потоке -2"

Этот газопровод в обход Украины строят еще с 2015 года. Планировали завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.

Если Россия все же достроит "Северный поток-2", в целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ведь все транзитные возможности Киева сойдут на нет.

Сегодня участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. За это в декабре 2019 года строительство остановилось.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.

Недавно строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновили. Сейчас недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и почти 28 километров в Германии.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" / Карта