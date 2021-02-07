Как Украина относится к позиции Германии по "Северному потоку-2": Ответ Кулебы
Германия настаивает на завершении реализации проекта "Северный поток-2". И это никак не совпадает с интересами Украины. Правда, вопрос "Северного потока" – пока единственный ключевой, в отношении которого страны имеют противоположные взгляды.
Источник:"Радио Свобода"
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина и Германия имеют очень широкую повестку дня – от нормандского формата до немецких инвестиций в Украину. И в целом у Киева и Берлина – однозначно хорошие отношения.
Кстати "Северный поток-2" может остановить сама Германия, – СМИ
Германия и" Северный поток-2": детали заявления Кулеба
Глава МИД, комментируя вопрос: должна ли учитывать Германии интересы Украины конкретно в вопросе "Северного потока", отметил, еще это их решение.
Но мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы. Собственно, в этом и заключается суть международных отношений, когда страны друг друга поддерживают,
– отметил Кулеба.
В то же время он подтвердил тезис США, что "Северный поток-2" – это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.
"Потому что меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа. Во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС. Потому что немецкие компании получают определенное энергетическое преимущество, если можно так сказать. А США традиционно имеют очень серьезные интересы в Европе. И развитие сети LNG-терминалов, портов об этом свидетельствует", – пояснил чиновник.
"Северный поток" – будущее или нет
Кулеба подчеркнул, что в плане завершения строительства "Северный поток" – это будущее. Но на самом деле надо двигаться вперед.
"Тот же ЕС считает газ промежуточным источником энергии в переходе от углеводных источников к экологически чистым источникам. И я уже говорил с госсекретарем о будущем, о том, как строить энергетическую безопасность, учитывая новые технологии: и "зеленую" энергетику, и водород, тот самый, который планирует массово использовать ЕС", – констатировал дипломат.
Обратите внимание США назвали одно из условий для отмены санкций против "Северного потока-2"
Главное о "Северном потоке -2"
- Этот газопровод в обход Украины строят еще с 2015 года. Планировали завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Проектом предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Несколько стран Евросоюза, Украина и США считают, что проект даст Москве возможности усилить давление на ЕС и Украину.
- Если Россия все же достроит "Северный поток-2", в целом Украина может терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Ведь все транзитные возможности Киева сойдут на нет.
- Сегодня участники строительства находятся под американскими санкциями. Под эти же ограничения попали компании, оказывающие косвенную поддержку строителям, например страховые. За это в декабре 2019 года строительство остановилось.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
- Недавно строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновили. Сейчас недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и почти 28 километров в Германии.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
Поделиться новостью