Украина осудила режим Асада и его российского куратора в Сирии
Украина официально осудила режим президента Сирии Башара Асада за нарушения прав человека. Об этом сообщили дипломаты миссии Украины в Организации объединенных наций.
Источник:Миссия Украины в ООН
Также в сообщении говорится, что Украина решительно осуждает российского куратора сирийского режима. Ведь в результате агрессии в Сирии погибли тысячи гражданских лиц.
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В миссии Украины в ООН заявили, что режим Башара Асада нарушает права людей, а также международное гуманитарное право.
Украина решительно осуждает сирийский режим и его российского куратора за массовые, систематические и грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые привели к тысячам смертей и ужасных страданий гражданского населения в Сирии,
– говорится в официальном сообщении.
Напомним, Башар Асад возглавляет Сирию с июня 2000 года. Он поддержал действия Путина во время оккупации Крыма в 2014 году. В Генеральной Ассамблее ООН Сирия проголосовала за признание так называемого "крымского референдума" и этим поддержала Россию.
Что известно о масштабной войне в Сирии
- Война в Сирии началась как местное проявление Арабской весны – волны антиправительственных протестов, которая прокатилась по странам арабского мира. Это произошло 13 марта 2011 года.
- В Ливии и Египте следствием этого было свержение режимов, зато в Сирии действующий президент Башар Асад удержал власть при поддержке России.
- В марте 2013 года режим Асада обвинили в применении химического оружия во время штурма Алеппо. Соответствующую информацию обнародовали разведывательные службы Великобритании, Израиля, Франции и США.
- В феврале 2020 года войска сирийского диктатора напали на турецких военных. В результате погибли 36 человек, десятки получили травмы и ранения.
- Впоследствии президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". За несколько дней активных боевых действий турки уничтожили десятки танков и более 2 тысяч бойцов режима Асада.
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