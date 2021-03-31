Украина официально осудила режим президента Сирии Башара Асада за нарушения прав человека. Об этом сообщили дипломаты миссии Украины в Организации объединенных наций.

Также в сообщении говорится, что Украина решительно осуждает российского куратора сирийского режима. Ведь в результате агрессии в Сирии погибли тысячи гражданских лиц.

Ранее Жену Асада могут лишить гражданства Великобритании из-за подстрекательства к террору

В миссии Украины в ООН заявили, что режим Башара Асада нарушает права людей, а также международное гуманитарное право.

Украина решительно осуждает сирийский режим и его российского куратора за массовые, систематические и грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, которые привели к тысячам смертей и ужасных страданий гражданского населения в Сирии,

– говорится в официальном сообщении.

.@VitrenkoYuri у Генасамблеї #ООН: Україна рішуче засуджує сирійський режим і його російського куратора за масові, систематичні і грубі порушення прав людини та міжн. гумправа, які призвели до тисяч смертей та жахливих страждань цивільного населення у Сирії pic.twitter.com/qMFSQVugb1 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 30, 2021

Напомним, Башар Асад возглавляет Сирию с июня 2000 года. Он поддержал действия Путина во время оккупации Крыма в 2014 году. В Генеральной Ассамблее ООН Сирия проголосовала за признание так называемого "крымского референдума" и этим поддержала Россию.

Что известно о масштабной войне в Сирии