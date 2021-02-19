Украина опровергла российский фейк о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом
Восстановление прямого железнодорожного сообщения с Крымом Украина не планирует. По меньшей мере до тех пор, пока оккупированный Россией полуостров не вернется под контроль украинского правительства.
Так отреагировали в представительстве президента Украины в Крыму на публикацию россиянами в своих пропагандистских медиа "заведомо ложной информации с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей Крымского полуострова".
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Силовое возвращения Крыма не рассматривают
Оккупанты заявили, что украинская власть "наращивает силы" на границе с Крымом, а также разрабатывает планы по восстановлению железнодорожного сообщения с полуостровом "для военных целей".
В ответ на это в представительстве президента Украины в Крыму заверили:
- Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма.
- Инструменты деоккупации – это политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию.
После оккупации Крыма Россией в 2014 году железнодорожное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью территории Украины было прекращено. Международные поезда на оккупированную территорию также не ездят.
Но власть прилагает усилия для улучшения железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к границе с Крымом. Делается это исключительно для реинтеграции жителей временно оккупированных территорий.
Что следует знать о железнодорожном сообщении с оккупированным Крымом
Представительство президента в Крыму уточнило в Укрзализныце, какие поезда курсируют в сторону оккупированного полуострова. Перевозчик обеспечивает пересадочное железнодорожное сообщение до и от железнодорожных станций:
- Сиваш (контрольный пункт въезда-выезда Чонгар).
- Вадим (контрольный пункт въезда-выезда Каланчак).
Доехать туда по железной дороге можно через Новоалексеевку или Херсон.
К Новоалексеевке едут:
- Поезд № 12/11 Киев – Новоалексеевка, ежедневно.
- Поезд № 82/81 Харьков – Новоалексеевка, через день.
- Поезд № 86/85 Львов – Новоалексеевка, через день.
- Поезд № 87/88 Ковель – Новоалексеевка, через день.
От Новоалексеевки до Сиваша можно добраться пригородными поездами 6909/6907 Запорожье-2, Мелитополь – Сиваш и 6926/6925 Геническ - Сиваш.
В Херсон едут:
- Поезд № 251/252 Харьков – Николаев, через день.
- Поезд № 102/101 Киев – Херсон, ежедневно.
- Поезд № 110/109 Львов – Херсон, через день.
- Поезд № 5/6 Ужгород – Херсон, через день.
- Поезд № 134/133 Рахов – Николаев, 2 раза в 3 дня.
От Херсона до Вадима ежедневно едут пригородные поезда 6573/6574 и 6577/6578.
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