Для того, чтобы урегулировать военный конфликт на Донбассе, Россия должна признать себя его стороной. О якобы посреднической роли России не может быть и речи.

Такое мнение озвучил постоянный представитель Украины Сергей Кислица во время дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.

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Кроме того, по словам Кислицы, нужно постоянно напоминать Москве о ее обязательствах, как стороны конфликта.

Пока Россия отвергает свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться иллюзией,

– отметил посол.

По его словам, постоянные утверждения российских должностных лиц о "посреднической роли в донбасском мирном процессе" – возмутительные. Кислица подчеркнул, что Россия не была и не может быть посредником в конфликте, который она разожгла и участвует с первого дня агрессии.

Заметим, что ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия на Донбассе ведет против Украины реальную войну и нарушает режим тишины, а не провоцирует. По его словам, вещи нужно называть своими именами.

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